Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира
Представители белорусской оппозиции — Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 г., сообщает издание Newsweek.
«Три женщины были номинированы за «борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции» против белорусского лидера Александра Лукашенко», — сообщает издание.
Кроме того, среди номинантов на премию фигурирует основатель ФБК (признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный, бывший президент США Дональд Трамп, общественное движение Black Lives Matter, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, «Репортеры без границ», МКС, НАТО и др.
Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества. В этом году лауреатов премии объявят в октябре.