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Путин подписал закон об отправке условно осужденных иностранцев на родину

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, или когда речь идет об условном сроке, государству, гражданином которого является осужденный. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства. С этой целью дополняется Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Согласно документу, основанием для отказа в передаче может служить назначенное наказание в виде штрафа, когда деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, в случае если не возмещен определенный судом ущерб, в ситуации, когда передача может нанести ущерб суверенитету и безопасности России, а также в ряде иных случаев.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

17 апреля Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым условно осужденных иностранцев разрешат передавать на их родину.

9 апреля инициатива была принята Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях.

12 декабря 2023 г. Путин подписал закон о ратификации конвенции государств – участников СНГ, регулирующей порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Документ был подписан в Ашхабаде 11 октября 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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