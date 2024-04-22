Путин подписал закон об отправке условно осужденных иностранцев на родину
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, или когда речь идет об условном сроке, государству, гражданином которого является осужденный. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Основанием для такой передачи является решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления ФСИН России или обращения осужденного, его представителя или компетентного органа иностранного государства. С этой целью дополняется Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Согласно документу, основанием для отказа в передаче может служить назначенное наказание в виде штрафа, когда деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, в случае если не возмещен определенный судом ущерб, в ситуации, когда передача может нанести ущерб суверенитету и безопасности России, а также в ряде иных случаев.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
17 апреля Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым условно осужденных иностранцев разрешат передавать на их родину.
9 апреля инициатива была принята Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях.
12 декабря 2023 г. Путин подписал закон о ратификации конвенции государств – участников СНГ, регулирующей порядок передачи исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Документ был подписан в Ашхабаде 11 октября 2019 г.