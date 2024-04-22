Путин подписал закон об отправке условно осужденных иностранцев на родину

Согласно документу, основанием для отказа в передаче может служить назначенное наказание в виде штрафа, когда деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, в случае если не возмещен определенный судом ущерб, в ситуации, когда передача может нанести ущерб суверенитету и безопасности России, а также в ряде иных случаев.