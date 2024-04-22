Прокуратура ФРГ проверяет причастность компании Knauf к восстановлению Мариуполя

Knauf была основана в 1932 г. Сейчас это мировой бренд в сфере строительства, внутренней отделки и дизайна, который объединяет более 300 производственных предприятий и сбытовых организаций. По итогам 2022 г. в группу в России входят 20 заводов, шесть сбытовых организаций, шесть собственных учебных центров в составе Академии Knauf. В стране работают более 4500 сотрудников.