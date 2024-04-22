Прокуратура ФРГ проверяет причастность компании Knauf к восстановлению Мариуполя
Прокуратура Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя немецкого ведомства Тобиаса Костуха.
«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», – рассказали в ведомстве.
Согласно изданию, в начале апреля 2024 г. новостной портал ARD заявил, что продукция Knauf использовалась для строительства в Мариуполе.
В ноябре 2023 г. национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло немецкую строительную компанию Knauf в перечень «спонсоров войны». Это объяснялось тем фактом, что компания после начала спецоперации не покинула рынок России.
22 апреля представитель Knauf рассказал ТАСС, что компания передает российский бизнес местному менеджменту. Для совершения сделки необходимо получить одобрение российских ведомств.
Knauf была основана в 1932 г. Сейчас это мировой бренд в сфере строительства, внутренней отделки и дизайна, который объединяет более 300 производственных предприятий и сбытовых организаций. По итогам 2022 г. в группу в России входят 20 заводов, шесть сбытовых организаций, шесть собственных учебных центров в составе Академии Knauf. В стране работают более 4500 сотрудников.