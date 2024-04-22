Компания Knauf решила передать российский бизнес местному менеджменту
Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», – указывается в нем.
Компания собирается перевести весь бизнес в России под местное управление, чтобы «в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». Для совершения сделки необходимо получить одобрение российских ведомств.
В ноябре 2023 г. Украина включила строительную компанию Knauf в список «спонсоров войны». В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК) объяснили решение тем, что Knauf не покинула рынок России и заплатила в ее бюджет $117 млн. По информации организации, на одном из предприятий Knauf в России также якобы производятся БПЛА.