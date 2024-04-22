Компания Knauf решила передать российский бизнес местному менеджменту

В ноябре 2023 г. Украина включила строительную компанию Knauf в список «спонсоров войны». В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК) объяснили решение тем, что Knauf не покинула рынок России и заплатила в ее бюджет $117 млн. По информации организации, на одном из предприятий Knauf в России также якобы производятся БПЛА.