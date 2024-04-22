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Компания Knauf решила передать российский бизнес местному менеджменту

Ведомости

Германская компания Knauf, крупнейший в мире производитель стройматериалов, собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», – указывается в нем. 

Компания собирается перевести весь бизнес в России под местное управление, чтобы «в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». Для совершения сделки необходимо получить одобрение российских ведомств.

В ноябре 2023 г. Украина включила строительную компанию Knauf в список «спонсоров войны». В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК) объяснили решение тем, что Knauf не покинула рынок России и заплатила в ее бюджет $117 млн. По информации организации, на одном из предприятий Knauf в России также якобы производятся БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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