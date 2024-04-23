Во время учений НАТО в Польше погиб испанский капрал

27 марта минобороны Польши заявило о приостановке всех военных учений в стране с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением мероприятий в рамках подготовки к участию в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих. Такое решение было принято после гибели пяти военных за месяц.