Во время учений НАТО в Польше погиб испанский капрал
Во время ежегодных учений НАТО Saber Strike на полигоне Бемово-Писке в Польше погиб испанский капрал. Об этом говорится на странице сухопутных войск Испании в X.
Военный входил в группу регулярных войск Сеуты. Уточняется, что несчастный случай произошел во время тактических учений с боевой стрельбой.
В испанской армии выразили соболезнования семьей и близким погибшего. Слова поддержки также высказали председатель правительства Испании Педро Санчес и в минобороны Польши.
Имя погибшего испанского капрала не уточняется, приводятся только его инициалы – B. G. P. A. По данным RTVE, военному было 43 года. Он родился в Эквадоре и поступил на службу в испанскую армию в 2004 г.
27 марта минобороны Польши заявило о приостановке всех военных учений в стране с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением мероприятий в рамках подготовки к участию в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих. Такое решение было принято после гибели пяти военных за месяц.
26 марта в Татрах погиб польский военный, служивший в войсках специального назначения. За день до этого во время учений на юге Польши погибли два сапера в результате взрыва тротила. 5 марта на полигоне учебного центра бронетанковых войск погибли еще два солдата. По данным агентства PAP, на них наехала гусеничная машина.