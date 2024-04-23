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Шойгу анонсировал поставку первых образцов ЗРК С-500 в войска в 2024 году

Ведомости

Первые образцы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 поступят в российские войска в 2024 г., заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны», – заявил он в ходе заседания коллегии Минобороны.

Он добавил, что до конца года в войска также будут поставлены ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, оборонное ведомство планирует нарастить в два раза поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывал концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке. Радиус поражения ЗРК составляет около 600 км.

В мае 2021 г. президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В апреле 2022 г. система ПВО – С-500 «Прометей» была запущена в серийное производство, о чем рассказал генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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