Шойгу анонсировал поставку первых образцов ЗРК С-500 в войска в 2024 году
Первые образцы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 поступят в российские войска в 2024 г., заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны», – заявил он в ходе заседания коллегии Минобороны.
Он добавил, что до конца года в войска также будут поставлены ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, оборонное ведомство планирует нарастить в два раза поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывал концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке. Радиус поражения ЗРК составляет около 600 км.