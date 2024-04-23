Шойгу анонсировал поставку первых образцов ЗРК С-500 в войска в 2024 году

Он добавил, что до конца года в войска также будут поставлены ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, оборонное ведомство планирует нарастить в два раза поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».