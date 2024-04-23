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Алиев: Азербайджан не планирует вступление в ЕАЭС

Ведомости

Азербайджан не планирует вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на международной конференции в Баку, передает ТАСС.

При этом Алиев не стал отрицать возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС в будущем.

«Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе. Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», – объяснил президент Азербайджана.

Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и Алиева после выборов лидера России в марте и президента Азербайджана в феврале 2024 г. прошла 22 апреля в Москве. В последний раз азербайджанский лидер был в России почти год назад – в мае 2023 г. На встрече Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в «более широкой географии». В Баку нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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