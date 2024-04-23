Алиев: Азербайджан не планирует вступление в ЕАЭС
Азербайджан не планирует вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на международной конференции в Баку, передает ТАСС.
При этом Алиев не стал отрицать возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС в будущем.
«Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе. Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», – объяснил президент Азербайджана.
Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и Алиева после выборов лидера России в марте и президента Азербайджана в феврале 2024 г. прошла 22 апреля в Москве. В последний раз азербайджанский лидер был в России почти год назад – в мае 2023 г. На встрече Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в «более широкой географии». В Баку нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.