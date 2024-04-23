Алиев: Азербайджан не планирует вступление в ЕАЭС

Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и Алиева после выборов лидера России в марте и президента Азербайджана в феврале 2024 г. прошла 22 апреля в Москве. В последний раз азербайджанский лидер был в России почти год назад – в мае 2023 г. На встрече Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в «более широкой географии». В Баку нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.