Клишас: сенаторы перед инаугурацией Путина пройдут ПЦР-тестирование
Перед инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го [мая]», – сказал сенатор на заседании комитета (цитата по ТАСС).
Глава комитета верхней палаты рассказал, что уже 8 мая Госдума может рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра страны, если «президент посчитает правильным».
Клишас уточнил, что после решения Госдумы вопрос о назначении нового главы правительства будет рассматриваться Советом Федерации. Он добавил, что необходимости назначать внеочередное заседание на майские праздничные дни нет.
Источники «Ведомостей» говорили, что в Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Еще два источника «Ведомостей» рассказали, что при обсуждении повестки одного из пленарных заседаний (оно проходит в закрытом режиме) спикер Вячеслав Володин говорил о том, что утверждение кабинета министров может занять три дня. Уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечали источники (так было и в 2018 г., после прошлых выборов президента, во время очередной ротации кабмина). Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая.
Кандидатуру премьера в Госдуме может представить президент, как это было после инаугурации в 2018 г. и 2012 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что говорить об этом рано.
Путин по итогам выборов, прошедших с 15 по 17 марта, набрал 87,28% голосов. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.