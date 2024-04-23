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Клишас: сенаторы перед инаугурацией Путина пройдут ПЦР-тестирование

Ведомости

Перед инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го [мая]», – сказал сенатор на заседании комитета (цитата по ТАСС).

Глава комитета верхней палаты рассказал, что уже 8 мая Госдума может рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра страны, если «президент посчитает правильным».

Клишас уточнил, что после решения Госдумы вопрос о назначении нового главы правительства будет рассматриваться Советом Федерации. Он добавил, что необходимости назначать внеочередное заседание на майские праздничные дни нет.

Источники «Ведомостей» говорили, что в Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Еще два источника «Ведомостей» рассказали, что при обсуждении повестки одного из пленарных заседаний (оно проходит в закрытом режиме) спикер Вячеслав Володин говорил о том, что утверждение кабинета министров может занять три дня. Уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечали источники (так было и в 2018 г., после прошлых выборов президента, во время очередной ротации кабмина). Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая.

Кандидатуру премьера в Госдуме может представить президент, как это было после инаугурации в 2018 г. и 2012 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что говорить об этом рано.

Путин по итогам выборов, прошедших с 15 по 17 марта, набрал 87,28% голосов. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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