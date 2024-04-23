Клишас: сенаторы перед инаугурацией Путина пройдут ПЦР-тестирование

Источники «Ведомостей» говорили, что в Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Еще два источника «Ведомостей» рассказали, что при обсуждении повестки одного из пленарных заседаний (оно проходит в закрытом режиме) спикер Вячеслав Володин говорил о том, что утверждение кабинета министров может занять три дня. Уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечали источники (так было и в 2018 г., после прошлых выборов президента, во время очередной ротации кабмина). Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая.