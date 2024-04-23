Шольц заявил, что у России нет права ссылаться на труды Канта

«Мы считаем, что о Канте говорить можно и нужно. Еще со времен Сократа лучшая форма уважения к философу – это диалог. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить, интерпретировать в духе времени», – сказал губернатор на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Канта.