Шольц заявил, что у России нет права ссылаться на труды Канта
Российские власти не имеют права цитировать философа Иммануила Канта, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта», – заявил он на церемонии в честь 300-летия философа (цитата по Zeit). Тем не менее российские власти стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы».
Шольц заявил, что философ выступал за права человека и против вмешательства в дела других государств.
Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 г. в Кенигсберге в Восточной Пруссии (ныне – Калининград в составе России).
По заявлению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, Кант является «русским трофеем». По словам Алиханова, сейчас страна находится «в той точке исторического развития, когда от России на Западе не ждут ни празднования юбилея Канта, ни разговора о Канте».
«Мы считаем, что о Канте говорить можно и нужно. Еще со времен Сократа лучшая форма уважения к философу – это диалог. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить, интерпретировать в духе времени», – сказал губернатор на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Канта.
С 1758 по 1762 г. город находился под контролем Российской империи. Это произошло во время Семилетней войны. Алиханов в ходе выступления заявил, что если бы по итогам Семилетней войны Восточная Пруссия перешла под контроль Российской империи, то «мог бы состояться русский философ Кант».
Президент в своем приветствии участникам конгресса указал, что интерес к личности Канта и его трудам не угасает.