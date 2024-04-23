В Литве начались масштабные военные учения ВС Германии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля рассказал, что НАТО проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины». В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа.