В Литве начались масштабные военные учения ВС Германии
В Литве начались масштабные военные учения вооруженных сил Германии Grand Quadriga 2024. Об этом сообщается на портале Литовского национального радио и телевидения.
В учениях, которые продлятся до конца мая, на литовских полигонах Пабраде и Казлу Руда примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.
«В основе учений лежит переброска двух дивизий из Центральноевропейского региона на восток. Литовские подразделения, тренирующиеся бок о бок с немецкими участниками, будут планировать и проводить операции, а также обеспечивать поддержку принимающей страны», – говорится в пресс-релизе ВС Литвы.
Одновременно в Литве проходят военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля рассказал, что НАТО проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины». В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа.