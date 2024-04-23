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В Литве начались масштабные военные учения ВС Германии

Ведомости

В Литве начались масштабные военные учения вооруженных сил Германии Grand Quadriga 2024. Об этом сообщается на портале Литовского национального радио и телевидения.

В учениях, которые продлятся до конца мая, на литовских полигонах Пабраде и Казлу Руда примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.

«В основе учений лежит переброска двух дивизий из Центральноевропейского региона на восток. Литовские подразделения, тренирующиеся бок о бок с немецкими участниками, будут планировать и проводить операции, а также обеспечивать поддержку принимающей страны», – говорится в пресс-релизе ВС Литвы.

Одновременно в Литве проходят военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля рассказал, что НАТО проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины». В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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