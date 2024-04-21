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В Литве начались учения с участием союзников по НАТО

Ведомости

Литва и Польша с 21 апреля проводят учения Brave Griffin 24/II, в которых примут участие 1500 военнослужащих, сообщила пресс-служба литовских вооруженных сил.

В полевых учениях с участием авиации примут участие США и Португалия. На них солдаты пехотной бригады и военнослужащие союзников будут отрабатывать сценарии обороны. Учения продлятся до 26 апреля, сообщили в пресс-службе.

Начиная с апреля литовские ВС проведут один из самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки, в котором примут участие более 20 000 военнослужащих Литвы и стран-союзников и тысячи единиц военной техники. Серия учений станет проверкой планов региональной обороны НАТО, согласованных на саммите в Вильнюсе, рассказали в литовских ВС.

С 23 апреля и до конца мая также пройдут учения бундесвера, в которых примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц техники. Учения сосредоточены на переброске двух дивизий из Центральноевропейского региона в Восточный. Литовские подразделения, как отмечается, будут планировать и проводить операции и обеспечивать поддержку принимающей страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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