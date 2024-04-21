В Литве начались учения с участием союзников по НАТО

С 23 апреля и до конца мая также пройдут учения бундесвера, в которых примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц техники. Учения сосредоточены на переброске двух дивизий из Центральноевропейского региона в Восточный. Литовские подразделения, как отмечается, будут планировать и проводить операции и обеспечивать поддержку принимающей страны.