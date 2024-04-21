В Литве начались учения с участием союзников по НАТО
Литва и Польша с 21 апреля проводят учения Brave Griffin 24/II, в которых примут участие 1500 военнослужащих, сообщила пресс-служба литовских вооруженных сил.
В полевых учениях с участием авиации примут участие США и Португалия. На них солдаты пехотной бригады и военнослужащие союзников будут отрабатывать сценарии обороны. Учения продлятся до 26 апреля, сообщили в пресс-службе.
Начиная с апреля литовские ВС проведут один из самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки, в котором примут участие более 20 000 военнослужащих Литвы и стран-союзников и тысячи единиц военной техники. Серия учений станет проверкой планов региональной обороны НАТО, согласованных на саммите в Вильнюсе, рассказали в литовских ВС.
С 23 апреля и до конца мая также пройдут учения бундесвера, в которых примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц техники. Учения сосредоточены на переброске двух дивизий из Центральноевропейского региона в Восточный. Литовские подразделения, как отмечается, будут планировать и проводить операции и обеспечивать поддержку принимающей страны.