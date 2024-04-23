Сейм Литвы не принял поправку о лишении россиян ВНЖ за поездки на родину

Сейм не набрал необходимой поддержки инициативы: «за» проголосовал 41 депутат, против – 37, воздержались – 39. Власти не поддержали и другую инициативу – допускать россиянам и белорусам поездки на родину не чаще одного раза в год. За выступили 20 депутатов, против – 47, воздержались – 45.