Сейм Литвы не принял поправку о лишении россиян ВНЖ за поездки на родину
Сейм (парламент) Литвы не поддержал поправку об аннуляции вида на жительство россиян и белорусов за поездки домой раз в три месяца. Об этом по итогам заседания литовского парламента сообщила радиостанция LRT.
Сейм не набрал необходимой поддержки инициативы: «за» проголосовал 41 депутат, против – 37, воздержались – 39. Власти не поддержали и другую инициативу – допускать россиянам и белорусам поездки на родину не чаще одного раза в год. За выступили 20 депутатов, против – 47, воздержались – 45.
Однако теперь белорусы, как и россияне, не смогут подавать заявления о выдаче литовской визы. Депутаты одобрили соответствующую поправку. Инициативу поддержали 82 человека, против выступили трое, воздержались – 34.
Ранее парламент Литвы одобрил предложение о продлении запрета на ретрансляцию российских и белорусских каналов. По словам министра культуры Симонаса Кайриса, в рамках осуществления этого запрета власти Литвы заблокировали более 400 веб-сайтов и более 300 IP-адресов.
12 марта МИД России запретил въезд в РФ 347 гражданам стран Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран. В список вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.
Тогда в пресс-службе ведомства уточнили, что активное лоббирование странами Балтии санкционных антироссийских мер, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.