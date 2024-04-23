/ Политика

Сейм Литвы не принял поправку о лишении россиян ВНЖ за поездки на родину

Ведомости

Сейм (парламент) Литвы не поддержал поправку об аннуляции вида на жительство россиян и белорусов за поездки домой раз в три месяца. Об этом по итогам заседания литовского парламента сообщила радиостанция LRT.

Сейм не набрал необходимой поддержки инициативы: «за» проголосовал 41 депутат, против – 37, воздержались – 39. Власти не поддержали и другую инициативу – допускать россиянам и белорусам поездки на родину не чаще одного раза в год. За выступили 20 депутатов, против – 47, воздержались – 45.

Однако теперь белорусы, как и россияне, не смогут подавать заявления о выдаче литовской визы. Депутаты одобрили соответствующую поправку. Инициативу поддержали 82 человека, против выступили трое, воздержались – 34.

Ранее парламент Литвы одобрил предложение о продлении запрета на ретрансляцию российских и белорусских каналов. По словам министра культуры Симонаса Кайриса, в рамках осуществления этого запрета власти Литвы заблокировали более 400 веб-сайтов и более 300 IP-адресов.

12 марта МИД России запретил въезд в РФ 347 гражданам стран Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран. В список вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

Тогда в пресс-службе ведомства уточнили, что активное лоббирование странами Балтии санкционных антироссийских мер, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных