Сейм Литвы одобрил продление закрытия вещания ТВ и радио России и Белоруссии

По его словам, предложения исходят как из соглашения между сторонами, так и из государственных интересов Армении. Одним из них министр назвал обеспечение телевизионного контента содержанием, не предполагающим вмешательства во внутренние дела страны. Айрапетян добавил, что предыдущие попытки по урегулированию ситуации ничего не изменили и в последнее время частота подобных программ «стала периодической».