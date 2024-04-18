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Сейм Литвы одобрил продление закрытия вещания ТВ и радио России и Белоруссии

Ведомости

Сейм Литвы одобрил предложение о продлении запрета на ретрансляцию российских и белорусских каналов. Соответствующее предложение ранее одобрило правительство республики, передает Sputnik Литва.

Проект постановления передан на рассмотрение комитетов парламента, после он будет возвращен на голосование. На пленарном заседании за законопроект, представленный министром культуры Симонасом Кайрисом, проголосовали 78 депутатов, четверо воздержались.

Кайрис уточнил, что целью законопроекта является продление запрета на ретрансляцию или онлайн распространение радио и телепрограмм России и Белоруссии в Литве. По словам министра, в рамках осуществления этого запрета власти Литвы заблокировали более 400 веб-сайтов и более 300 IP-адресов.

10 апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян не исключил, что республика может в одностороннем порядке расторгнуть договор о вещании с Россией, если Москва не примет предложения Еревана.

18 марта Айрапетян также сообщал, что Армения представит России предложения по регулированию вещания в республике российских телеканалов.

По его словам, предложения исходят как из соглашения между сторонами, так и из государственных интересов Армении. Одним из них министр назвал обеспечение телевизионного контента содержанием, не предполагающим вмешательства во внутренние дела страны. Айрапетян добавил, что предыдущие попытки по урегулированию ситуации ничего не изменили и в последнее время частота подобных программ «стала периодической».

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против России, которые в том числе коснулись российских СМИ. В рамках шестого пакета санкций, введенного в июне 2022 г., ЕС ограничил вещание телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». В декабре девятым пакетом в европейских странах отобрали лицензии на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». 

Литва запретила трансляцию российских телеканалов «РТР Планета», «Россия-24», «НТВ Мир» в феврале 2022 г. Позже эфира в стране лишились «Мир-24» и РБК. В марте в Литве заблокировали 57 сайтов, на которых велась трансляция закрытых российских и белорусских каналов. В апреле прошлого года ЛКРТВ также запретила ретрансляцию 32 телеканалов «Газпром-медиа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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