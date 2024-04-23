/ Политика

Совет Федерации рассмотрит доклад генпрокурора Краснова 24 апреля

Ведомости

Совет Федерации рассмотрит доклад генерального прокурора Игоря Краснова на пленарном заседании 24 апреля, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.

Выступление Краснова начнется в 10:30 мск.

Клишас опубликовал проект постановления СФ о докладе за 2023 г. Согласно документу, сенаторы рекомендуют Генпрокуратуре продолжить осуществление надзора за исполнением законодательства, регулирующего сферу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добиваться соблюдения прав и соцгарантий военнослужащих, в том числе участников спецоперации, а также членов их семей, уделить особое внимание обеспечению законности в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары и др.

Верхняя палата также рекомендует правительству принять меры по разработке дополнительных гарантий и компенсаций работникам органов прокуратуры и сотрудникам Следственного комитета (СК) России, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

О том, что генпрокурор представит Совету Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка за прошлый год и расскажет о мерах по их укреплению 24 апреля, ранее сообщила пресс-служба верхней палаты. 

Краснов в ходе выступления перед СФ в прошлом году заявил, что зафиксированный уровень преступности в 2022 г. стал минимальным за последние 10 лет. При этом он отмечал рост рисков диверсий и терактов в России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных