Совет Федерации рассмотрит доклад генпрокурора Краснова 24 апреля
Совет Федерации рассмотрит доклад генерального прокурора Игоря Краснова на пленарном заседании 24 апреля, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.
Выступление Краснова начнется в 10:30 мск.
Клишас опубликовал проект постановления СФ о докладе за 2023 г. Согласно документу, сенаторы рекомендуют Генпрокуратуре продолжить осуществление надзора за исполнением законодательства, регулирующего сферу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добиваться соблюдения прав и соцгарантий военнослужащих, в том числе участников спецоперации, а также членов их семей, уделить особое внимание обеспечению законности в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары и др.
Верхняя палата также рекомендует правительству принять меры по разработке дополнительных гарантий и компенсаций работникам органов прокуратуры и сотрудникам Следственного комитета (СК) России, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
О том, что генпрокурор представит Совету Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка за прошлый год и расскажет о мерах по их укреплению 24 апреля, ранее сообщила пресс-служба верхней палаты.
Краснов в ходе выступления перед СФ в прошлом году заявил, что зафиксированный уровень преступности в 2022 г. стал минимальным за последние 10 лет. При этом он отмечал рост рисков диверсий и терактов в России.