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МИД Украины объяснил приостановку оказания консульских услуг украинцам

Ведомости

Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые проживают за рубежом, связана с подготовкой к вступлению в силу закона о новых правилах мобилизации. Об этом сообщили в МИД Украины.

«Решение о приостановке процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста <...> во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти и технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений данного закона», – говорится в сообщении.

С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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