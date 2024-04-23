МИД Украины объяснил приостановку оказания консульских услуг украинцам

С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.