МИД Украины объяснил приостановку оказания консульских услуг украинцам
Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые проживают за рубежом, связана с подготовкой к вступлению в силу закона о новых правилах мобилизации. Об этом сообщили в МИД Украины.
«Решение о приостановке процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста <...> во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти и технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений данного закона», – говорится в сообщении.
С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.