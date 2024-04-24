МИД КНДР: поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений США и НАТО

По утверждению министра, именно США извлекают из ситуации на Украине максимальную выгоду. Несмотря на то, что поле боя превратилось в кладбище западного вооружения, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему повторяет, что ВСУ продолжат «смертельное сопротивление» против России, отметил Им Чхон Иль. Он назвал украинского лидера «Дон Кихотом 21-го века, который совсем не знает противника».