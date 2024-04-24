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МИД КНДР: поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений США и НАТО

Ведомости

Выделение помощи Украине является «переливанием крови», которое призвано продлить «остаток жизни» украинских властей, в то же время поле боя на Украине давно превратилось в кладбище вооружений США и НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иль, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По утверждению министра, именно США извлекают из ситуации на Украине максимальную выгоду. Несмотря на то, что поле боя превратилось в кладбище западного вооружения, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему повторяет, что ВСУ продолжат «смертельное сопротивление» против России, отметил Им Чхон Иль. Он назвал украинского лидера «Дон Кихотом 21-го века, который совсем не знает противника».

«Решительно утверждаю, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днем теряет инициативу на поле боя на Украине, и подталкивающим ее (Украину. – “Ведомости”) бросаться на ветряные мельницы», – заявил министр.

Им Чхон Иль подчеркнул, что любая помощь США не сможет остановить продвижение российской армии. Спецоперацию России на Украине он назвал «справедливой священной войной за защиту суверенных прав и безопасности государства».

23 апреля сенат конгресса США одобрил законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. До этого инициативу поддержала палата представителей США. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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