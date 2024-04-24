Матвиенко: в России есть нуждающиеся в объединении регионы

Спикер СФ добавила, что время для этого еще придет. По ее словам, страна имеет положительный опыт объединения регионов – «уже в новой России». Однако к вопросу нужно подходить продуманно, необходимы «научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный». По мнению Матвиенко, в этом случае люди с энтузиазмом поддержат инициативу.