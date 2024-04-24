Матвиенко: в России есть нуждающиеся в объединении регионы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России есть ряд регионов, которые необходимо объединить для достижения лучшего экономического и социального эффекта. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально», – сказала Матвиенко.
Спикер СФ добавила, что время для этого еще придет. По ее словам, страна имеет положительный опыт объединения регионов – «уже в новой России». Однако к вопросу нужно подходить продуманно, необходимы «научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный». По мнению Матвиенко, в этом случае люди с энтузиазмом поддержат инициативу.
Матвиенко добавила, что процесс объединения регионов достаточно непростой.
Тема объединения российских регионов поднималась в апреле 2021 г. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на круглом столе в ВШЭ, что России следует укрупнять регионы и «идти на агломерации». Например, по мнению вице-премьера, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями и «пусть ими губернаторы занимаются». Еще одним регионом, который стоит объединить, он тогда называл Курганскую и Тюменскую области.
После пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не исключают возможное объединение субъектов РФ в случае согласия жителей. По мнению Пескова, далеко не везде население регионов хочет этого укрупнения, и это является определяющим фактором.
Весной 2018 г. Владимир Путин выступил против обсуждавшейся модели агломераций как основной для развития страны. Он предложил опираться на пространственное развитие и развитие транспортной инфраструктуры между населенными пунктами.