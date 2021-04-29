Идея укрупнения российских регионов продолжает жить

Идея укрупнения российских регионов продолжает житьНо вернутся к ней после выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что в Кремле не исключают возможное объединение регионов в случае, если жители субъектов Федерации на это согласны. По мнению Пескова, далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения, и это является определяющим фактором.
Комментарии Пескова последовали после того, как 27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на круглом столе в ВШЭ, что России следует укрупнять регионы и «идти на агломерации» и 85 регионов – слишком много. «Вот я Еврейской автономной областью (ЕАО) не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – сказал он.
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