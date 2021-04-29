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Идея укрупнения российских регионов продолжает жить

Но вернутся к ней после выборов в Госдуму
Константин Гликин
Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что в Кремле не исключают возможное объединение регионов в случае, если жители субъектов Федерации на это согласны. По мнению Пескова, далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения, и это является определяющим фактором.

Комментарии Пескова последовали после того, как 27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на круглом столе в ВШЭ, что России следует укрупнять регионы и «идти на агломерации» и 85 регионов – слишком много. «Вот я Еврейской автономной областью (ЕАО) не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных