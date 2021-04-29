Идея укрупнения российских регионов продолжает жить

Комментарии Пескова последовали после того, как 27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на круглом столе в ВШЭ, что России следует укрупнять регионы и «идти на агломерации» и 85 регионов – слишком много. «Вот я Еврейской автономной областью (ЕАО) не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – сказал он.