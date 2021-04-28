В правительстве уточнили слова Хуснуллина об объединении регионов России

Хуснуллин пояснил, что считает существующий принцип территориального разделения неправильным, так как из-за него соседние населенные пункты могут иметь совершенно разные бюджеты, если относятся к разным субъектам федерации, один из которых имеет нефтяные доходы, а второй — нет. Объединение же регионов позволило бы снизить затраты на содержание бюрократического аппарата и выровнять социальное положение населения, резюмировал вице-премьер.