В правительстве уточнили слова Хуснуллина об объединении регионов России
Правительство не прорабатывает вопрос об объединении российских регионов, так что озвученное ранее мнение заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина было лишь одним из вариантов развития городов, сообщила пресс-служба вице-премьера.
Накануне в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» в НИУ ВШЭ Хуснуллин выступил за объединение некоторых регионов страны. При этом зампред подчеркнул, что выразил свое личное мнение, а не официальную позицию, потому что такая идея «пока не согласована в правительстве».
Хуснуллин пояснил, что считает существующий принцип территориального разделения неправильным, так как из-за него соседние населенные пункты могут иметь совершенно разные бюджеты, если относятся к разным субъектам федерации, один из которых имеет нефтяные доходы, а второй — нет. Объединение же регионов позволило бы снизить затраты на содержание бюрократического аппарата и выровнять социальное положение населения, резюмировал вице-премьер.