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В правительстве уточнили слова Хуснуллина об объединении регионов России

Ведомости

Правительство не прорабатывает вопрос об объединении российских регионов, так что озвученное ранее мнение заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина было лишь одним из вариантов развития городов, сообщила пресс-служба вице-премьера.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — сказал представитель Хуснуллина РБК.

Накануне в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» в НИУ ВШЭ Хуснуллин выступил за объединение некоторых регионов страны. При этом зампред подчеркнул, что выразил свое личное мнение, а не официальную позицию, потому что такая идея «пока не согласована в правительстве». 

Хуснуллин пояснил, что считает существующий принцип территориального разделения неправильным, так как из-за него соседние населенные пункты могут иметь совершенно разные бюджеты, если относятся к разным субъектам федерации, один из которых имеет нефтяные доходы, а второй — нет. Объединение же регионов позволило бы снизить затраты на содержание бюрократического аппарата и выровнять социальное положение населения, резюмировал вице-премьер.

Ранее по теме: Хуснуллин выступил за сокращение числа субъектов РФ через их объединение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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