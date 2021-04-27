Хуснуллин выступил за сокращение числа субъектов РФ через их объединение

«Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с какой-то [другой], и пусть губернатор ей занимается», — сказал он.