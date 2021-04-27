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Хуснуллин выступил за сокращение числа субъектов РФ через их объединение

Ведомости

Число российских регионов необходимо сократить, объединив некоторые из них между собой, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» в НИУ ВШЭ.

«Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с какой-то [другой], и пусть губернатор ей занимается», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция, потому что она «пока не согласована в правительстве». Трансляция круглого стола велась на официальном Youtube-канале вуза.

Вице-премьер также критически высказался о «вопиющей», на его взгляд, ситуации в Татарстане, где один из небольших городов имеет гораздо меньший годовой бюджет, чем расположенный в 30 км муниципальный поселок, обладающий нефтяными доходами. Хуснуллин резюмировал, что считает существующий принцип территориального разделения неправильным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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