Хуснуллин выступил за сокращение числа субъектов РФ через их объединение
Число российских регионов необходимо сократить, объединив некоторые из них между собой, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» в НИУ ВШЭ.
«Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с какой-то [другой], и пусть губернатор ей занимается», — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция, потому что она «пока не согласована в правительстве». Трансляция круглого стола велась на официальном Youtube-канале вуза.
Вице-премьер также критически высказался о «вопиющей», на его взгляд, ситуации в Татарстане, где один из небольших городов имеет гораздо меньший годовой бюджет, чем расположенный в 30 км муниципальный поселок, обладающий нефтяными доходами. Хуснуллин резюмировал, что считает существующий принцип территориального разделения неправильным.