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В Подмосковье запустят программу реновации

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск программы реновации жилья в регионе. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

«Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях», — сказал Воробьев (цитата по ТАСС). Он отметил, что в XXI веке непозволительно жить в ветхих домах, программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В январе 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству, предложил распространить опыт столичной реновации на всю страну. Тогда свое согласие с инициативой выразили власти Приморья и Мурманской области. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома.

Ранее по теме: Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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