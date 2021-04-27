В Подмосковье запустят программу реновации

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В январе 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству, предложил распространить опыт столичной реновации на всю страну. Тогда свое согласие с инициативой выразили власти Приморья и Мурманской области. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома.