В Подмосковье запустят программу реновации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск программы реновации жилья в регионе. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
«Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях», — сказал Воробьев (цитата по ТАСС). Он отметил, что в XXI веке непозволительно жить в ветхих домах, программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное.
Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В январе 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству, предложил распространить опыт столичной реновации на всю страну. Тогда свое согласие с инициативой выразили власти Приморья и Мурманской области. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома.