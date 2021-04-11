Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой
Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — цитируют его «РИА Новости».
В Москве программа реновации реализуется с 2017 г. Она предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек. Власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб.
В середине декабря 2020 г. руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на стройках Москвы не хватает около 10 000 рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников на фоне пандемии. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.