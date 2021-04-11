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Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой

Ведомости

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — цитируют его «РИА Новости».

В Москве программа реновации реализуется с 2017 г. Она предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек. Власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб.

В середине декабря 2020 г. руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на стройках Москвы не хватает около 10 000 рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников на фоне пандемии. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.

Ранее по теме: Собянин оценил темпы реализации программы реновации в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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