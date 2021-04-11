Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — цитируют его «РИА Новости».