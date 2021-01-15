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Собянин оценил темпы реализации программы реновации в Москве

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Темпы реализации программы реновации в Москве не снижаются, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин при посещении новостройки на северо-востоке города.

«Все стартовые площадки, которые у нас есть, они в проектировании, строительстве. Мы не снижаем темпов, несмотря на то, что дефициты, проблемы с коронавирусом», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, для переселения по программе реновации построен 1 млн кв. м. «Все равно строим-строим-строим, не снижая темпов. Поэтому и результат такой, что можете переезжать и праздновать новоселье», — добавил мэр.

В середине декабря 2020 года руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников на фоне пандемии. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.

Ранее по теме: Власти Москвы заявили о дефиците рабочих на стройках из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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