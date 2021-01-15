Собянин оценил темпы реализации программы реновации в Москве
Темпы реализации программы реновации в Москве не снижаются, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин при посещении новостройки на северо-востоке города.
«Все стартовые площадки, которые у нас есть, они в проектировании, строительстве. Мы не снижаем темпов, несмотря на то, что дефициты, проблемы с коронавирусом», — цитирует ТАСС Собянина.
По его словам, для переселения по программе реновации построен 1 млн кв. м. «Все равно строим-строим-строим, не снижая темпов. Поэтому и результат такой, что можете переезжать и праздновать новоселье», — добавил мэр.
В середине декабря 2020 года руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на стройках Москвы не хватает около 10 тыс. рабочих в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников на фоне пандемии. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.