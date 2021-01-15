Собянин оценил темпы реализации программы реновации в Москве

Минстрой в начале декабря подсчитал, что нехватка мигрантов на стройках отмечена в 50 из 77 регионов страны. Среди причин дефицита рабочей силы в министерстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников на фоне пандемии. В связи с этим ведомство предложило упростить им въезд в страну.