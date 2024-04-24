Патрушев: с 2014 года из-за Киева на Украине погибли 17 000 гражданских лиц
По вине Киева с 2014 г. на Украине погибли около 17 000 мирных жителей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«С 2014 г. на Украине киевскими властями убито около 17 000 мирных жителей, из них порядка 400 детей, ранено свыше 32 000 человек», – сообщил он в ходе международной конференции в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).
23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли почти 500 000 военнослужащих. «Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами», – отмечал он.
28 марта директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) продолжают находиться более 32 000 беженцев спустя два года после начала эвакуации из Донбасса и Новороссии. По словам Мануйло, в 65 регионах РФ действуют 950 ПВР. Среди проживающих там эвакуированных – 8500 детей.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.