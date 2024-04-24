Патрушев: с 2014 года из-за Киева на Украине погибли 17 000 гражданских лиц

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.