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Патрушев: с 2014 года из-за Киева на Украине погибли 17 000 гражданских лиц

Ведомости

По вине Киева с 2014 г. на Украине погибли около 17 000 мирных жителей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«С 2014 г. на Украине киевскими властями убито около 17 000 мирных жителей, из них порядка 400 детей, ранено свыше 32 000 человек», – сообщил он в ходе международной конференции в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли почти 500 000 военнослужащих. «Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами», – отмечал он.

28 марта директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) продолжают находиться более 32 000 беженцев спустя два года после начала эвакуации из Донбасса и Новороссии. По словам Мануйло, в 65 регионах РФ действуют 950 ПВР. Среди проживающих там эвакуированных – 8500 детей.

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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