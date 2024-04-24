Путин продлил на год срок пребывания на службе замглавы МИД России Грушко
Президент России Владимир Путин на год продлил срок предельного пребывания на государственной службе заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», – следует из документа.
Грушко 68 лет. Должность заместителя министра иностранных дел он занимал с 2005 по 2012 г. Эту же должность по настоящие дни Грушко вновь занял с января 2018 г. На сайте МИДа говорится, что он курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.
В ноябре 2022 г. Путин подписал закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству.