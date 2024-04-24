WSJ: ВСУ не хватает людей для противодействия России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в комплектовании подразделений, что приводит к их истощению после нескольких месяцев боев, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, украинские военнослужащие вынуждены находиться на передовой от 10 до 15 дней вместо пяти дней. В течение этого времени у военных заканчиваются лекарства, пища и вода, а до раненых украинских военнослужащих медикам зачастую не выходит добраться.
Бывший генерал-майор австралийских вооруженных сил, сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан подчеркнул, что настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Украине придется выбрать между сохранением жизней военнослужащих и борьбой за удержание территории.
23 апреля сенат конгресса США одобрил законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. До этого инициативу поддержала палата представителей США. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.