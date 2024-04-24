WSJ: ВСУ не хватает людей для противодействия России

23 апреля сенат конгресса США одобрил законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. До этого инициативу поддержала палата представителей США. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.