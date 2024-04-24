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WSJ: ВСУ не хватает людей для противодействия России

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в комплектовании подразделений, что приводит к их истощению после нескольких месяцев боев, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, украинские военнослужащие вынуждены находиться на передовой от 10 до 15 дней вместо пяти дней. В течение этого времени у военных заканчиваются лекарства, пища и вода, а до раненых украинских военнослужащих медикам зачастую не выходит добраться.

Бывший генерал-майор австралийских вооруженных сил, сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан подчеркнул, что настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Украине придется выбрать между сохранением жизней военнослужащих и борьбой за удержание территории.

23 апреля сенат конгресса США одобрил законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. До этого инициативу поддержала палата представителей США. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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