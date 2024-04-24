Песков не стал раскрывать детали обсуждения Путиным ареста замминистра обороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал приводить детали обсуждения дела заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова между главой государства Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
Песков уточнил, что в ходе спецоперации Путин находится в постоянном ежедневном контакте с Шойгу.
Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Замминистра обороны отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.
По информации источника «Ведомостей», Иванов не признает вину в получении взятки.
Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По информации следствия, Бородин и Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ.
Бородину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки.
Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Иванов давно был в оперативной разработке. Он уточнил, что оперативное сопровождение дела Иванова ведет военная контрразведка ФСБ.
Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.
Как следует из данных на сайте Минобороны России, у Шойгу 12 заместителей. Иванов в списке указан восьмым.