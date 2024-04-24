В Кремле заявили о непростой экономической ситуации в Великобритании
Ситуация перевода оборонной промышленности Великобритании на военный режим используется для искусственной и сознательной эскалации, это свидетельствует о непростой экономической ситуации в стране. Об этом заявил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о мнении Кремля по поводу наращивания королевством военного потенциала.
«Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», – сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна доведет расходы на оборону до 2,5% ВВП и дополнительно инвестирует в оборону 75 млрд евро, что сделает страну самой большой оборонной державой в Европе. Сунак пообещал увеличить инвестиции в разработки БПЛА и создать новое инновационное агентство в области оборонных разработок. Он заверил, что реализация этого плана сделает Великобританию второй самой большой оборонной державой в НАТО, и призвал делать больше для защиты страны и ее интересов.
Также сообщалось, что Великобритания намерена объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине во время визита Сунака в Польшу. Ожидается, что Сунак объявит о выделении Украине 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшей в истории поставке боеприпасов. В него войдут: 60 лодок, включая морские рейдерские катера, жесткие рейдерские катера и лодки для подводного плавания, а также морские орудия, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронированных автомобиля и 78 вездеходов, а также почти 4 млн патронов к стрелковому оружию.