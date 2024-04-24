В Кремле заявили о непростой экономической ситуации в Великобритании

Также сообщалось, что Великобритания намерена объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине во время визита Сунака в Польшу. Ожидается, что Сунак объявит о выделении Украине 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшей в истории поставке боеприпасов. В него войдут: 60 лодок, включая морские рейдерские катера, жесткие рейдерские катера и лодки для подводного плавания, а также морские орудия, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронированных автомобиля и 78 вездеходов, а также почти 4 млн патронов к стрелковому оружию.