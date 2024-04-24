Красников: РАН не допускает утечек данных при международном сотрудничестве
Российская академия наук (РАН) активно сотрудничает с зарубежными академиями и не допускает утечки важной научной информации при таком сотрудничестве, заявил на заседании Совета Федерации президент РАН Геннадий Красников.
«Мы очень на страже стоим по утечке нашей научной информации», – подчеркнул Красников.
Президент РАН отметил, что российские ученые поддерживают и развивают контакты практически со всеми мировыми академиями. Как среди членов РАН много иностранцев, так и многие российские ученые являются членами иностранных академий.
По его словам, ученые РАН совместно с иностранными специалистами решают вопросы экологии Каспийского моря, на берегах которого находятся несколько стран, и работают с российскими климатическими станциями во Вьетнаме и Эфиопии. Развивается также совместная космическая программа с Китаем.
Красников добавил, что Академия наук подготовила лунную космическую программу до 2050 г.
«Сейчас формируется программа до 2035 г., мы говорим, что это очень малый период. Мы подготовили программу до 2050 г., потому что именно такие сроки должны здесь быть», – уточнил президент РАН.
Это будет отдельная программа по исследованию и освоению Луны. Красников рассказал, что РАН обратилась к президенту России Владимиру Путину и он поддержал академиков.
11 апреля Красников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о необходимости сократить число институтов, занимающихся приоритетными исследованиями, сделав рейтинг научных организаций.
По словам Красникова, сейчас по одному направлению могут работать сразу 50 институтов. Из важнейших тем научные организации выбирают для исследований только половину, а из не самых важных – лишь треть. Глава РАН предложил составить рейтинг институтов, чтобы ограничить число работающих над приоритетными направлениями «пятью – шестью» лучшими. Остальным же будет рекомендовано заняться другой тематикой.
Он также выразил мнение, что инициатива позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, которые идут на науку.