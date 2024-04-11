Глава РАН предложил ограничить допуск институтов к приоритетным исследованиям

По словам Красникова, сейчас по одному направлению могут работать сразу 50 институтов. Из важнейших тем научные организации выбирают для исследований только половину, а из не самых важных – лишь треть, отметил он. Глава РАН предложил составить рейтинг институтов, чтобы ограничить число работающих над приоритетными направлениями «пятью – шестью» лучшими. Остальным же будет рекомендовано заняться другой тематикой.