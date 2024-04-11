Глава РАН предложил ограничить допуск институтов к приоритетным исследованиям
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о необходимости сократить число институтов, занимающихся приоритетными исследованиями, сделав рейтинг научных организаций. Стенограмма встречи опубликована на сайте РАН.
По словам Красникова, сейчас по одному направлению могут работать сразу 50 институтов. Из важнейших тем научные организации выбирают для исследований только половину, а из не самых важных – лишь треть, отметил он. Глава РАН предложил составить рейтинг институтов, чтобы ограничить число работающих над приоритетными направлениями «пятью – шестью» лучшими. Остальным же будет рекомендовано заняться другой тематикой.
«Таким образом наше тематическое отделение будет предлагать им более глубокое планирование, чтобы они были востребованы, соответствовали тематикам и названию института, и чтобы они в дальнейшем подхватывались другими», – сказал Красников.
Он также выразил мнение, что инициатива позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, которые идут на науку.
В декабре 2023 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на общем собрании членов РАН, заявил, что от науки ждут конкретных, практических результатов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Он отметил, что в 2024 г. будет пересмотрен подход к системе оценки результатов научных исследований. Министр подчеркнул, что новая система должна быть направлена на формирование конкурентной среды и создание условий для динамичного развития институтов.