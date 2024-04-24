Минобороны Украины создало офис для системного управления военной помощью

Формат коалиций по направлениям был создан в 2023 г. для эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы контактной группы по обороне Украины. Уже создано восемь коалиций, среди которых коалиция авиационных способностей, противовоздушной и противоракетной обороны. В каждой из них есть страны-лидеры, привлекающие другие государства.