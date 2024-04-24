Минобороны Украины создало офис для системного управления военной помощью
Минобороны Украины создало отдельный офис поддержки коалиций для обеспечения системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами, сообщается на сайте ведомства.
Заместитель министра обороны Станислав Гайдер пояснил, что задачами офиса поддержки являются обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций, организация взаимодействия между ними и анализ коммуникаций со странами-партнерами.
Формат коалиций по направлениям был создан в 2023 г. для эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы контактной группы по обороне Украины. Уже создано восемь коалиций, среди которых коалиция авиационных способностей, противовоздушной и противоракетной обороны. В каждой из них есть страны-лидеры, привлекающие другие государства.
В ведомстве уточнили, что теперь союзники Украины будут оказывать свою поддержку не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате и в соответствии с потребностями страны.
23 апреля сенат конгресса США одобрил законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. До этого инициативу поддержала палата представителей США. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.