Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

Ранее этот орган, формируемый местными советами, трудовыми коллективами и общественными организациями, собирался раз в пять лет. ВНС получило право смещать президента с должности в случае грубых нарушений конституции, тяжких преступлений или государственной измены. К полномочиям ВНС также относится назначение судей Верховного и Конституционного судов.