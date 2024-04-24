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Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

Ведомости

Делегат Всебелорусского народного собрания (ВНС), генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и делегат от белорусского союза женщин Надежда Лазаревич выдвинули на пост председателя ВНС кандидатуру президента страны Александра Лукашенко, сообщает «БелТА».

Согласно законодательству о ВНС, выборы председателя, его заместителя и президиума собрания осуществляются путем тайного голосования. Для этой процедуры во Дворце республики оборудованы кабины, избранная Счетная комиссия в течение дня озвучит результаты.

Всебелорусское народное собрание в соответствии с новой редакцией конституции страны, принятой на референдуме в феврале 2022 г., является высшим представительным органом народовластия. ВНС должно созываться не реже раза в год.

Ранее этот орган, формируемый местными советами, трудовыми коллективами и общественными организациями, собирался раз в пять лет. ВНС получило право смещать президента с должности в случае грубых нарушений конституции, тяжких преступлений или государственной измены. К полномочиям ВНС также относится назначение судей Верховного и Конституционного судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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