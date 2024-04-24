Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания
Делегат Всебелорусского народного собрания (ВНС), генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и делегат от белорусского союза женщин Надежда Лазаревич выдвинули на пост председателя ВНС кандидатуру президента страны Александра Лукашенко, сообщает «БелТА».
Согласно законодательству о ВНС, выборы председателя, его заместителя и президиума собрания осуществляются путем тайного голосования. Для этой процедуры во Дворце республики оборудованы кабины, избранная Счетная комиссия в течение дня озвучит результаты.
Всебелорусское народное собрание в соответствии с новой редакцией конституции страны, принятой на референдуме в феврале 2022 г., является высшим представительным органом народовластия. ВНС должно созываться не реже раза в год.
Ранее этот орган, формируемый местными советами, трудовыми коллективами и общественными организациями, собирался раз в пять лет. ВНС получило право смещать президента с должности в случае грубых нарушений конституции, тяжких преступлений или государственной измены. К полномочиям ВНС также относится назначение судей Верховного и Конституционного судов.