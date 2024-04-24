Лукашенко: на Украине решается судьба будущего мирового порядка
Украина стала полигоном, на котором сегодня решается судьба будущего мирового порядка. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
«То, что Украина сегодня – полигон, на котором решается судьба, отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. <...> Власть (Украины. – “Ведомости”) опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. Больно видеть это», – сказал белорусский лидер.
В то же время Лукашенко предложил взглянуть на происходящее с философской точки зрения. «Кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы, но и не они», – отметил он.
23 апреля сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил законопроект о дополнительной помощи для Украины в размере почти $61 млрд. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон 24 апреля. По его словам, отправка вооружения и военной техники на Украину запланирована уже на этой неделе.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.