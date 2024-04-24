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Песков назвал ситуацию на поле боя слишком красноречивой и однозначной

Ведомости

Акценты в вопросе российско-украинского конфликта сильно изменились, сейчас ситуация на поле боя стала однозначной, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, комментируя скорое подписание в США закона о военной поддержке Украины.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд, вскоре его поддержал сенат. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет одобренный проект 24 апреля. Журналисты спросили Пескова, как в Кремле смотрят на это решение, которое, по мнению Украины и Запада, может изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева. 

Представитель Кремля обратил внимание, что еще год назад в США ожидали, что Россия потерпит поражение на поле боя. 

«Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима. Потом после того, как очередные деньги Америка выделила для своего ВПК, чтобы потом оружие отправить на Украину, все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима», – сказал Песков.

По его словам, акценты «очень серьезно мутировали, они изменились», а ситуация на поле боя стала «слишком красноречивая и однозначная». Российская сторона по-прежнему не устает повторять, что новые партии оружия не изменят динамику на фронте, подчеркнул представитель Кремля.

В Кремле и ранее говорили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, а дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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