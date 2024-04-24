Песков назвал ситуацию на поле боя слишком красноречивой и однозначной

«Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима. Потом после того, как очередные деньги Америка выделила для своего ВПК, чтобы потом оружие отправить на Украину, все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима», – сказал Песков.