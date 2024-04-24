Песков назвал ситуацию на поле боя слишком красноречивой и однозначной
Акценты в вопросе российско-украинского конфликта сильно изменились, сейчас ситуация на поле боя стала однозначной, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, комментируя скорое подписание в США закона о военной поддержке Украины.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд, вскоре его поддержал сенат. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет одобренный проект 24 апреля. Журналисты спросили Пескова, как в Кремле смотрят на это решение, которое, по мнению Украины и Запада, может изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.
Представитель Кремля обратил внимание, что еще год назад в США ожидали, что Россия потерпит поражение на поле боя.
«Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима. Потом после того, как очередные деньги Америка выделила для своего ВПК, чтобы потом оружие отправить на Украину, все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима», – сказал Песков.
По его словам, акценты «очень серьезно мутировали, они изменились», а ситуация на поле боя стала «слишком красноречивая и однозначная». Российская сторона по-прежнему не устает повторять, что новые партии оружия не изменят динамику на фронте, подчеркнул представитель Кремля.
В Кремле и ранее говорили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, а дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.