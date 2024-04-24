Лавров указал на риски политизации торгового взаимодействия с Европой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова на встрече с руководителями Ассоциации европейского бизнеса в России и европейских торгово-промышленных объединений указал на риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Лавров также дал оценку текущей геополитической ситуации. Стороны обменялись мнениями по нескольким актуальным внешнеэкономическим вопросам, включая тему зарубежного бизнеса в России.
В ноябре 2023 г. Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что за полтора года бизнес в Европе потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России.
3 ноября 2023 г. замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что, по «самым скромным подсчетам», общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.