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Лавров указал на риски политизации торгового взаимодействия с Европой

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова на встрече с руководителями Ассоциации европейского бизнеса в России и европейских торгово-промышленных объединений указал на риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лавров также дал оценку текущей геополитической ситуации. Стороны обменялись мнениями по нескольким актуальным внешнеэкономическим вопросам, включая тему зарубежного бизнеса в России.

В ноябре 2023 г. Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что за полтора года бизнес в Европе потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России.

3 ноября 2023 г. замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что, по «самым скромным подсчетам», общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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