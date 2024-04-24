Байден подписал закон, который может привести к запрету TikTok в США
Президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что социальная медиаплатформа особенно популярна среди молодых американцев, придерживающихся левых взглядов, – группы, которая может сыграть решающую роль в победе Байдена на президентских выборах в ноябре.
«Будьте уверены – мы никуда не денемся <…> Факты и конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что снова одержим победу», – заявил генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном через несколько минут после того, как Байден подписал закон.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Необходимость запрета платформы американские власти объясняют тем, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.
В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что китайские власти дали понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна. По данным газеты, Пекин считает более предпочтительным вариантом запрет соцсети в США. Позже WSJ сообщила, что компания может начать судебное разбирательство с правительством США. В ходе процесса суд должен сопоставить цели правительства с правами TikTok и его пользователей, предусмотренными первой поправкой о свободе слова.