Байден подписал закон, который может привести к запрету TikTok в США

«Будьте уверены – мы никуда не денемся <…> Факты и конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что снова одержим победу», – заявил генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном через несколько минут после того, как Байден подписал закон.