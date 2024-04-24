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Байден подписал закон, который может привести к запрету TikTok в США

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что социальная медиаплатформа особенно популярна среди молодых американцев, придерживающихся левых взглядов, – группы, которая может сыграть решающую роль в победе Байдена на президентских выборах в ноябре.

«Будьте уверены – мы никуда не денемся <…> Факты и конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что снова одержим победу», – заявил генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном через несколько минут после того, как Байден подписал закон.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Необходимость запрета платформы американские власти объясняют тем, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.

В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что китайские власти дали понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна. По данным газеты, Пекин считает более предпочтительным вариантом запрет соцсети в США. Позже WSJ сообщила, что компания может начать судебное разбирательство с правительством США. В ходе процесса суд должен сопоставить цели правительства с правами TikTok и его пользователей, предусмотренными первой поправкой о свободе слова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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