Кремль прокомментировал тайную поставку Киеву ATACMS в марте

«Практика действий Соединенных Штатов и европейцев уже понятна и предсказуема, то есть как только предметно они начинают о чем-то говорить, то значит, уже такая поставка осуществлена. Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, это, наверное, не наш вопрос», – сказал Песков.