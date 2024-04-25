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Кремль прокомментировал тайную поставку Киеву ATACMS в марте

Ведомости

Тайная передача США дальнобойных ракет ATACMS Украине, которая случилась в марте, была предсказуема, но это оружие все равно не изменит исход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Практика действий Соединенных Штатов и европейцев уже понятна и предсказуема, то есть как только предметно они начинают о чем-то говорить, то значит, уже такая поставка осуществлена. Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, это, наверное, не наш вопрос», – сказал Песков.

Он также добавил, что эта поставка не сможет изменить исход специальной военной операции.

«Мы добьемся своего. Но это доставит больше проблем самой Украине», – заключил Песков.

24 апреля Politico сообщила, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.

В тот же день президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Украине в размере почти $61 млрд. Планируется, что Киев получит ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое вооружение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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