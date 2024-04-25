Кремль прокомментировал тайную поставку Киеву ATACMS в марте
Тайная передача США дальнобойных ракет ATACMS Украине, которая случилась в марте, была предсказуема, но это оружие все равно не изменит исход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Практика действий Соединенных Штатов и европейцев уже понятна и предсказуема, то есть как только предметно они начинают о чем-то говорить, то значит, уже такая поставка осуществлена. Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, это, наверное, не наш вопрос», – сказал Песков.
Он также добавил, что эта поставка не сможет изменить исход специальной военной операции.
«Мы добьемся своего. Но это доставит больше проблем самой Украине», – заключил Песков.
24 апреля Politico сообщила, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.
В тот же день президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Украине в размере почти $61 млрд. Планируется, что Киев получит ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое вооружение.