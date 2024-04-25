До конца года в Польше развернут подразделения Сил быстрого реагирования ЕС
В Польше до конца 2024 г. будут развернуты первые подразделения Сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский депутатам сейма, пишет Business Insider Polska.
По его словам, это подразделение численностью от 5000 до 10 000 военнослужащих, который он называет «европейским легионом», оно должно состоять из добровольцев – граждан государств ЕС.
«Нам нужны силы, способные оперативно вмешаться в ответ на угрозы, возникающие в ближайшем окружении европейских границ», – пояснил он.
4 апреля Сикорский заявил, что государства НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.