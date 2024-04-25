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До конца года в Польше развернут подразделения Сил быстрого реагирования ЕС

Ведомости

В Польше до конца 2024 г. будут развернуты первые подразделения Сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский депутатам сейма, пишет Business Insider Polska.

«Первый компонент должен достичь оперативной готовности до начала 2025 г.», – сказал Сикорский депутатам.

По его словам, это подразделение численностью от 5000 до 10 000 военнослужащих, который он называет «европейским легионом», оно должно состоять из добровольцев – граждан государств ЕС.

«Нам нужны силы, способные оперативно вмешаться в ответ на угрозы, возникающие в ближайшем окружении европейских границ», – пояснил он.

4 апреля Сикорский заявил, что государства НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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