Страны НАТО создают миссию на Украине

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.