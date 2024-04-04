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Страны НАТО создают миссию на Украине

Ведомости

Государства НАТО создали совместную миссию на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины.

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.

Ранее Сикорский уже говорил о создании миссии НАТО на Украине. Этот вопрос был вынесен на повестку заседания министров иностранных дел стран альянса. «Это дало бы возможность использовать потенциал альянса для обучения украинских [военных], для использования логистики альянса», – подчеркнул тогда Сикорский.

На заявления Сикорского уже отреагировали в Москве. Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Россия будет внимательно следить за дальнейшими шагами альянса. «Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», – подчеркнул Картаполов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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