Страны НАТО создают миссию на Украине
Государства НАТО создали совместную миссию на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины.
«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.
Ранее Сикорский уже говорил о создании миссии НАТО на Украине. Этот вопрос был вынесен на повестку заседания министров иностранных дел стран альянса. «Это дало бы возможность использовать потенциал альянса для обучения украинских [военных], для использования логистики альянса», – подчеркнул тогда Сикорский.
На заявления Сикорского уже отреагировали в Москве. Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Россия будет внимательно следить за дальнейшими шагами альянса. «Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», – подчеркнул Картаполов.