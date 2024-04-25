Представительная делегация минспорта КНДР прибудет на Всемирные игры дружбы в РФ
КНДР направит представительную делегацию на Всемирные игры дружбы в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.
В посольстве сообщили, что на Игры дружбы в Россию прибудут спортсмены, команды, представительная делегация министерства спорта КНДР.
Всемирные игры дружбы планируется провести в России в сентябре 2024 г. В их рамках состоятся соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин будут, в том числе, баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
19 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует отношения во время подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России.
В МОК призывали спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.