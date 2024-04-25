Представительная делегация минспорта КНДР прибудет на Всемирные игры дружбы в РФ

Всемирные игры дружбы планируется провести в России в сентябре 2024 г. В их рамках состоятся соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин будут, в том числе, баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.