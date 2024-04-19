Путин подписал регулирующий проведение в России Всемирных игр дружбы закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует отношения во время подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вводит новое понятие IFA (International Friendship Association) – «Международная ассоциация дружбы», осуществляющая международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне. Ассоциация будет взаимодействовать с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы.
Документ определяет полномочия IFA, организатора соревнований и организационного комитета. Финансироваться Всемирные игры дружбы будут за счет средств федеральной казны, региональных и местных бюджетов, «а также иных, не запрещенных законодательством РФ источников».
Отмечается, что устанавливать размер денежных вознаграждений российским спортсменам – победителям и призерам Игр дружбы, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд будет правительство РФ.
Закон также регулирует размещение рекламы, торговую деятельность, использование радиочастотного спектра и продажу входных билетов на соревнования.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Всемирные игры дружбы планируется провести в сентябре 2024 г. В их рамках состоятся соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
В МОК призывали спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.