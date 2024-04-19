Путин подписал регулирующий проведение в России Всемирных игр дружбы закон

Закон вводит новое понятие IFA (International Friendship Association) – «Международная ассоциация дружбы», осуществляющая международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне. Ассоциация будет взаимодействовать с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы.