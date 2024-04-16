В Греции зажгли олимпийский огонь для летних Игр в Париже
Огонь для парижских Олимпийских игр 2024 г. зажгли на родине состязаний в Греции. Теперь огонь отправится в путь до Франции по эстафете, сообщает CNN.
Церемония была стилизована под античность. Актрисы, одетые как древние жрицы, вышли на стадион, чтобы сопроводить верховную жрицу в Храм Геры, где, как считается, в древней Греции проводились религиозные церемонии и церемония зажжения. Попросив помощи у бога света Аполлона, верховная жрица зажгла пламя с помощью лучей солнца, поднеся наполненный топливом факел к параболическому зеркалу. Первый подобный хореографический ритуал впервые провели для Игр в Берлине в 1936 г.
Первым в эстафете олимпийского огня участвовал греческий гребец, золотой призер Олимпийских игр Стефанос Нтоускос. Первая часть эстафеты представляет собой 11-дневное путешествие протяженностью 5000 км через Грецию. Ожидается, что в ней примут участие более 600 факелоносцев – от элитных спортсменов до представителей общественности. Финиш забега состоится на стадионе «Панафинейик» в центре Афин – месте первых современных Олимпийских игр 1896 г., где 26 апреля состоится церемония передачи огня организаторам Парижской олимпиады. Затем огонь отправится во французский портовый город Марсель на 120-летнем трехмачтовом «Белеме», историческом судне, перевозившем сахар из Вест-Индии. Ожидается, что огонь прибудет во Францию 8 мая, где начнется следующий этап эстафеты.
Франция объявила, что количество зрителей на церемонии открытия по соображениям безопасности будет сокращено вдвое, примерно до 324 000 человек с первоначальных 600 000. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из соображений безопасности рассматривается «план Б», при котором церемонию могут перенести на стадион.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.