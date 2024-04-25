МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Латвии

В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. В ведомстве уточнили, что в МИД страны был вызван временный поверенный в делах посольства России Олег Зыков, где ему был выражен решительный протест в связи с «неприемлемыми и провокационными публичными сообщениями, проводимыми посольством в течение длительного периода». По заявлению латвийской стороны, это противоречит букве и духу Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.