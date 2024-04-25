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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Латвии

Ведомости

Временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка вызвана в МИД России. Об этом сообщает «РИА Новости».

В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. В ведомстве уточнили, что в МИД страны был вызван временный поверенный в делах посольства России Олег Зыков, где ему был выражен решительный протест в связи с «неприемлемыми и провокационными публичными сообщениями, проводимыми посольством в течение длительного периода». По заявлению латвийской стороны, это противоречит букве и духу Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.

В апреле в МИД была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер, ей выражен протест в связи с объявлением персоной нон грата российского дипломата. В качестве ответной меры Россия приняла решение выслать дипломатического сотрудника посольства Эстонии. В МИД Эстонии также указали, что сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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