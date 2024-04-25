МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Латвии
Временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка вызвана в МИД России. Об этом сообщает «РИА Новости».
В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. В ведомстве уточнили, что в МИД страны был вызван временный поверенный в делах посольства России Олег Зыков, где ему был выражен решительный протест в связи с «неприемлемыми и провокационными публичными сообщениями, проводимыми посольством в течение длительного периода». По заявлению латвийской стороны, это противоречит букве и духу Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.
В апреле в МИД была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер, ей выражен протест в связи с объявлением персоной нон грата российского дипломата. В качестве ответной меры Россия приняла решение выслать дипломатического сотрудника посольства Эстонии. В МИД Эстонии также указали, что сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество».