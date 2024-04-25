Белый дом: часть передаваемого Украине оружия США находится в Польше

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 24 апреля, что выделенного пакета должно хватить до конца года. Он также считает, что из-за задержек с поставками вооружений на Украину Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы «выбраться из ямы», которая образовалась из-за шестимесячной задержки конгресса.