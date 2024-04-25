Белый дом: часть передаваемого Украине оружия США находится в Польше
Некоторые позиции из списка вооружений, передаваемых Соединенными Штатами Украине, могут быть доставлены в течение нескольких дней, так как находятся в Польше. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Кое-что из списка смогут поставить очень скоро, в течение нескольких дней… Кое-что у нас хранится в Польше, другие вещи будут доставляться дольше», – сказал Кирби, пояснив, что о сроках поставок должен сообщать Пентагон.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 24 апреля, что выделенного пакета должно хватить до конца года. Он также считает, что из-за задержек с поставками вооружений на Украину Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы «выбраться из ямы», которая образовалась из-за шестимесячной задержки конгресса.