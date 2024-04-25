В США признали возможность тактических успехов РФ на Украине в ближайшее время
Из-за задержек с поставками вооружений на Украину, Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Администрация президента США Джо Байдена сожалеет о том, что месяцы обсуждений в конгрессе лишили Украину оружия.
«Не исключено, что Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», – заявил Салливан. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы «выбраться из ямы», которая образовалась из-за шестимесячной задержки конгресса.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.