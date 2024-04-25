Столтенберг: страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь
Страны НАТО не предоставили Украине обещанную военную помощь, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», – сказал он в ходе выступления на мероприятии организации «Атлантический мост» в Германии.
Столтенберг отметил, что страны Евросоюза не смогли поставить обещанное количество снарядов, а США, в свою очередь, не могли согласовать новый пакет помощи Киеву.
23 апреля Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что странам НАТО не избежать платы за поставки оружия Украине. В ходе мероприятия он также оценил намерение Лондона повысить военные расходы своей страны до 2,5% ВВП в будущем.
Сунак говорил, что Великобритания увеличит расходы на оборону до нового базового уровня к 2030 г.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.