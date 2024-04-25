Столтенберг: страны НАТО не предоставили Украине обещанную помощь

23 апреля Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что странам НАТО не избежать платы за поставки оружия Украине. В ходе мероприятия он также оценил намерение Лондона повысить военные расходы своей страны до 2,5% ВВП в будущем.