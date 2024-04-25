МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

Гросси сообщил, что 22 апреля эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр недалеко от периметра площадки ЗАЭС впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. По его словам, они не смогли увидеть крышу центра, но их заверили, что она не была повреждена.