МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на прекращение атак дронов, остается непредсказуемой. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться каждую минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой», – говорится в заявлении главы МАГАТЭ.
Гросси сообщил, что 22 апреля эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр недалеко от периметра площадки ЗАЭС впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. По его словам, они не смогли увидеть крышу центра, но их заверили, что она не была повреждена.
В центре отметили, что во время атаки сотрудники испытали страх и стресс.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В начале и середине апреля этого года станция подверглась серии ударов. 7 апреля украинские беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС.
9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.