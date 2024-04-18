МАГАТЭ подтвердило планы главы организации Гросси посетить Россию

16 апреля на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе 18-й команды представители Финляндии, Пакистана и ЮАР. В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции – как эксплуатационной, так и физической.