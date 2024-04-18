МАГАТЭ подтвердило планы главы организации Гросси посетить Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
Детали визита Гросси еще прорабатываются.
18 апреля учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) снова был подвержен атаке дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник был нейтрализован. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны занимаются шантажом, требуя передать контроль над Запорожской АЭС Украине для прекращения обстрелов объекта.
Днем ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС.
16 апреля на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе 18-й команды представители Финляндии, Пакистана и ЮАР. В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции – как эксплуатационной, так и физической.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС.