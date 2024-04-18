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МАГАТЭ подтвердило планы главы организации Гросси посетить Россию

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Детали визита Гросси еще прорабатываются.

18 апреля учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) снова был подвержен атаке дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник был нейтрализован. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны занимаются шантажом, требуя передать контроль над Запорожской АЭС Украине для прекращения обстрелов объекта.

Днем ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС.

16 апреля на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе 18-й команды представители Финляндии, Пакистана и ЮАР. В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции – как эксплуатационной, так и физической.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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