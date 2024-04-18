Украинский беспилотник снова атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Украинский беспилотник снова атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭСУдары по станции и Энергодару продолжаются две недели
Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) снова был подвержен атаке дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник был нейтрализован, сообщает пресс-служба атомной электростанции.
«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
В пресс-службе напомнили, что ВСУ уже на протяжении двух недель атакует Энергодар и ЗАЭС. Удары наносятся как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры.
«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», – подчеркивается в сообщении.
18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны занимаются шантажом, требуя передать контроль над Запорожской АЭС Украине для прекращения обстрелов объекта.
Днем ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС. «Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам <...>, и у нас нет мандата на расследование», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С начала апреля 2024 г. станция подверглась серии ударов. 7 апреля беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС.
9 апреля Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.