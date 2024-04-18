Украинский беспилотник снова атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Днем ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не обладает возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС. «Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам <...>, и у нас нет мандата на расследование», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.