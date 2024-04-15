Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Гросси напомнил, что 30 мая 2023 г. озвучивал пять основополагающих принципов защиты станции. В том числе, речь о запрете атаковать реакторы, топливохранилища, инфраструктуру и персонал ЗАЭС, использовании станции как базы для хранения тяжелого оружия. Кроме того, зона рядом со станцией не должна подвергаться риску, а все структуры и системы, связанные с безопасностью АЭС, необходимо защитить от нападений и актов саботажа.