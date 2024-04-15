Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на Запорожскую АЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так под угрозой. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН, следует из трансляции.
«Эти безрассудные атаки должны немедленно прекратиться. К счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, но во многом повысили риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже скомпрометирована», – сказал Гросси.
Гросси напомнил, что 30 мая 2023 г. озвучивал пять основополагающих принципов защиты станции. В том числе, речь о запрете атаковать реакторы, топливохранилища, инфраструктуру и персонал ЗАЭС, использовании станции как базы для хранения тяжелого оружия. Кроме того, зона рядом со станцией не должна подвергаться риску, а все структуры и системы, связанные с безопасностью АЭС, необходимо защитить от нападений и актов саботажа.
«За последние 10 дней первый из этих принципов был нарушен», – сказал глава МАГАТЭ.
7 апреля станция подверглась серии ударов украинских дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС. В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий.
9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
После очередной атаки на ЗАЭС Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
13 апреля стало известно, что реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.