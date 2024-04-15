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Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Ведомости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на Запорожскую АЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так под угрозой. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН, следует из трансляции.

«Эти безрассудные атаки должны немедленно прекратиться. К счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, но во многом повысили риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже скомпрометирована», – сказал Гросси.

Гросси напомнил, что 30 мая 2023 г. озвучивал пять основополагающих принципов защиты станции. В том числе, речь о запрете атаковать реакторы, топливохранилища, инфраструктуру и персонал ЗАЭС, использовании станции как базы для хранения тяжелого оружия. Кроме того, зона рядом со станцией не должна подвергаться риску, а все структуры и системы, связанные с безопасностью АЭС, необходимо защитить от нападений и актов саботажа.

«За последние 10 дней первый из этих принципов был нарушен», – сказал глава МАГАТЭ.

7 апреля станция подверглась серии ударов украинских дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС. В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. 

9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. 

После очередной атаки на ЗАЭС Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

13 апреля стало известно, что реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведена в состояние «холодный останов», теперь в нем находятся все шесть блоков ЗАЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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